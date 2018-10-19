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Стала известна причина мощного взрыва под Петербургом

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Стала известна причина мощного взрыва под Петербургом

Санкт-Петербург, 19 октября. На заводе «Авангард» у станции Гатчина-Товарная-Балтийская Октябрьской железной дороги взорвалась пиротехника, сообщил источник Федерального агентства новостей.

По данным ФАН, в цеху по производству петард взорвалась пиротехника. Информации о жертвах в лакокрасочном цеху пока нет.

По предварительным данным, два человека пострадали, еще трое находятся под завалами, один из них — несовершеннолетний. Отмечается, что обломками кровли здания перекрыта железная дорога.

Автор: Ирина Селезнева
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