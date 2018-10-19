«Мы останемся друзьями»: Иван Краско прокомментировал развод с молодой женой

Санкт-Петербург, 19 октября. Актер Иван Краско прокомментировал развод с Натальей Шевель, которая младше артиста почти на 60 лет. Он заявил, что останется другом бывшей жены.

Краско женился на уроженке Севастополя в 2015 году. Сейчас Наталье Шевель 27 лет, а актеру — 88 лет. Он сообщил, что находится в ЗАКСе, чтобы забрать свидетельство о расторжении брака.

Артист добавил, что с Шевель останется друзьями, поскольку у них «все хорошо». Бывшая супруга подтвердила факт развода и отметила, что особых планов на ближайшее время у нее нет, пишут «Невские новости».

Ранее в СМИ сообщалось, что девушка претендовала на часть имущества Краско, в том числе на участок под Петербургом.