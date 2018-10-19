Петербуржцы найдут альтернативный транспорт из-за подорожания проезда в метро

Санкт-Петербург, 19 октября. Стоимость проезда в метро Петербурга снова предлагают повысить в 2019 году, однако многие жители города считают, что 45 рублей за жетон — это дорого, и готовы искать альтернативу.

В семьях петербуржцев, как правило, два работающих человека. Поэтому в месяц им приходится тратить не менее 4,3 тысячи рублей, не считая поездки в выходные дни. Некоторые считают, что при последующем подорожании проезда проще купить собственный автомобиль и передвигаться с комфортом.

Кто-то решил, что стоит найти работу поближе к дому и ходить пешком, не тратить на проезд. Другие пользуются велосипедами и самокатами. Число велосипедистов, скейтеров неизменно растет.

Если стоимость проезда в метро повысят до 60 рублей за жетон, многим будет дешевле добираться на такси. Вырастет спрос на агрегаторы такси, однако это не означает безопасность поездки. К тому же, пробок в Петербурге в часы-пик станет еще больше, пишет издание «Экономика сегодня».