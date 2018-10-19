Стало известно о состоянии детей, пострадавших при ДТП на трассе «Сортавала»

Санкт-Петербург, 19 октября. Утром на трассе «Сортавала» Pontiac наехал на Hyundai и Ford Focus, в результате ДТП трехлетнего мальчика и годовалую девочку госпитализировали в больницу в Токсово, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Дети получили легкие травмы. По данным ФАН, ведется проверка обстоятельств аварии. Предварительно, виновником ДТП является водитель Pontiac, а Ford Focus стоял на обочине и не двигался.

Известно, что водитель первого атвомобиля получил тяжелые травмы, а водитель Hyundai и пассажир Ford Focus — средней степени тяжести. Они получили необходимую медпомощь.