Антимонопольщики приостановили конкурс на разработку мета-бренда Петербурга

Санкт-Петербург, 19 октября. УФАС по Петербургу приостановило тендер на создание мета-бренда города, говорится в сообщении на сайте регионального антимонопольного ведомства.

Конкурс был приостановлен из-за жалобы Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Цена контракта составляет свыше 8 млн рублей, заказчиком бренда является Комитет по развитию туризма Петербурга.

По словам представителя АКАР в Северо-Западном регионе Натальи Пилатовой, конкурс создан под одного участника. Она утверждает, что заказчик ограничивает конкуренцию, поскольку требует от исполнителя провести анализ нормативно-правовой базы в аспекте охраны товарных знаков территорий.

Эти работы не выполняют ни рекламные, ни брендиноговые агентства, которые также хотят принять участие в тендере. Кроме того, на реализацию проекта отводится всего 42 дня. Пилатова считает, что на разработку мета-бренда понадобится не менее трех месяцев, пишет «Петербургский дневник».