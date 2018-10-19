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Нежилой дом в Петербурге использовали как бордель

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Нежилой дом в Петербурге использовали как бордель

Санкт-Петербург, 19 октября. Сотрудники полиции обнаружили в нежилом здании на Васильевском острове в Петербурге бордель, говорится в сообщении регионального ГУ МВД.

Притон находился в доме №62 на 15-ой линии, в помещении с поличным поймали четырех женщин. Гражданки оказывали услуги интимного характера.

Сотрудники правпорядка составили в отношении женщин административные протоколы. Проверяется информация об организаторе борделя. Ранее сообщалось, что полиция накрыла еще один притон, в котором работали иностранки.

Автор: Ирина Селезнева
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