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В Петербурге эвакуировали пассажиров поезда на Московском вокзале

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В Петербурге эвакуировали пассажиров поезда на Московском вокзале

Санкт-Петербург, 19 октября. Экстренные службы эвакуировали пассажиров одного из поездов на Московском вокзале после звонка о бомбе. По данным источника Федерального агентства новостей, один звонок поступил с сотового телефона, второй — из автомата на улице Гончарной.

Правоохранительные органы не стали эвакуировать весь вокзал, а только платформу, на которой стоит поезд. Проверка продолжается, на месте ЧП работает Росгвардия и сотрудники МВД.

Известно, что поезд должен был отправиться в 14.06. Однако из-за звонка анонима отправление откладывается. 

Автор: Ирина Селезнева
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