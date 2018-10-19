В Петербурге эвакуировали пассажиров поезда на Московском вокзале

Санкт-Петербург, 19 октября. Экстренные службы эвакуировали пассажиров одного из поездов на Московском вокзале после звонка о бомбе. По данным источника Федерального агентства новостей, один звонок поступил с сотового телефона, второй — из автомата на улице Гончарной.

Правоохранительные органы не стали эвакуировать весь вокзал, а только платформу, на которой стоит поезд. Проверка продолжается, на месте ЧП работает Росгвардия и сотрудники МВД.

Известно, что поезд должен был отправиться в 14.06. Однако из-за звонка анонима отправление откладывается.