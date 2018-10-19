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Полиция в Петербурге передала «ртутное» дело в СКР

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Полиция в Петербурге передала «ртутное» дело в СКР

Санкт-Петербург, 19 октября. Так называемое «ртутное дело» передали из полиции в главное следственное управление СК РФ по Петербургу. Уголовное дело возбуждено по статье о незаконном обороте ядовитых веществ.

В Петербурге произошло массовое отравление школьников парами ртути. Накануне вечером в больницу госпитализировали восьмого ребенка с симптомами отравления. По данным регионального СКР, 28 сентября неизвестные нарушили правила хранения ртути.

Следствие выясняет, как металл мог оказаться на улице, кто причастен к инциденту. Специалисты Роспотребназдора выявили многократное превышение нормы содержания паров ртути в воздухе, пишет «Комсомольская правда — Петербург». Медики оценивают состояние последней госпитализированной девочки как удовлетворительное.

Автор: Ирина Селезнева
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