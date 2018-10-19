«Юнисон» заинтересовалась автомобильным заводом под Петербургом
0 Оставить комментарий
Санкт-Петербург, 19 октября. Белорусский автопроизводитель «Юнисон» заинтересовался законсервированным заводом General Motors в Шушарах.
Глава петербургского комитета промполитики Максим Мейксин заявил, что встреча с делегацией «Юнисон» запланирована на будущей неделе. В General Motors подтвердили информацию о возможной продаже завода, пишет ТАСС.
Однако власти города неоднократно пытались найти инвестора для автомобильного завода. Интерес проявлял и узбекистанский Ravon. Однако эти планы остались нереализованными.
Напомним, что белорусская компания собирает машины китайской компании Zotye. Этот бренд пока не так популярен в России.