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Тихвинский бомж «заминировал» Петербург и Ленобласть

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Тихвинский бомж «заминировал» Петербург и Ленобласть

Санкт-Петербург, 19 октября. Бездомный мужчина из Тихвина вечером 18 октября позвонил в полицию и заявил, что заминировал весь Петербург и всю Ленинградскую область.

Правоохранительные органы выяснили, что телефон принадлежит 45-летнему местному жителю. Однако звонившим оказался 39-летний бездомный. Его задержали сотрудники полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Из-за нелепого анонимного звонка ни одно из зданий в Петербурге и области эвакуировано не было. Напомним, что за телефонный терроризм грозит до десяти лет лишения свободы. Наказание было ужесточено в 2017 году из-за массовых звонков.

Автор: Ирина Селезнева
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