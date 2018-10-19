В Петербурге госпитализировали еще одну школьницу с отравлением ртутью

Санкт-Петербург, 19 октября. Медики скорой помощи срочно госпитализировали ученицу 4 класса с отравлением ртутью в больницу имени Филатова в ночь на 19 октября, сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около полуночи 18 октября. Девочку увезли в больницу с острым отравлением парами ртути и следами ссадин на ногах. Состояние юной пациентки оценивается как удовлетворительное.

Напомним, что ранее в городе ртутью отравились семь школьников примерно одного возраста. Металл был найден у школы на площадке.

По данным регионального отделения Роспотребнадзора, здесь было собрано около 70 кг отходов, зараженных ртутью. В здании школы ртуть обнаружена не была, занятия продолжаются. Полиция расследует, кто мог подложить опасный металл в образовательное учреждение.