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Шнуров прогулялся по Царскому Селу с новой возлюбленной

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Шнуров прогулялся по Царскому Селу с новой возлюбленной

Санкт-Петербург, 19 октября. Музыканта Сергея Шнурова и его новую возлюбленную Ольгу Абрамову заметили на прогулке в Царском Селе.

Лидер группы «Ленинград» воспользовался теплой погодой и решил провести время с Абрамовой в императорской резиденции, передает «МИР 24». По некоторым данным, пара хочет пожениться 17 ноября во Дворце бракосочетания №1 в Петербурге.

Как сообщала «Свободная пресса», заявление Шнуров и Абрамова подали еше 10 октября. Пышного праздника не ожидается, музыкант и светская львица намерены расписаться вдвоем, без гостей. С прежней супругой Матильдой Шнуров прожил 10 лет.

Автор: Ирина Селезнева
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