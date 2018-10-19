Шнуров прогулялся по Царскому Селу с новой возлюбленной

Санкт-Петербург, 19 октября. Музыканта Сергея Шнурова и его новую возлюбленную Ольгу Абрамову заметили на прогулке в Царском Селе.

Лидер группы «Ленинград» воспользовался теплой погодой и решил провести время с Абрамовой в императорской резиденции, передает «МИР 24». По некоторым данным, пара хочет пожениться 17 ноября во Дворце бракосочетания №1 в Петербурге.

Как сообщала «Свободная пресса», заявление Шнуров и Абрамова подали еше 10 октября. Пышного праздника не ожидается, музыкант и светская львица намерены расписаться вдвоем, без гостей. С прежней супругой Матильдой Шнуров прожил 10 лет.