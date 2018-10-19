Появилось видео пожара в здании Ростелекома в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 октября. В здании Ростелекома на Синопской набережной, 14 произошел пожар. Видео с места инцидента оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Сотрудников и посетителей эвакуировали, пострадавших нет. По данным спасателей, сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 10.15 утра.

На кадрах видео можно заметить огонь из окна на пятом этаже. Спасатели потушили возгорание, выясняются причины пожара.