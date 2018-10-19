В Петербурге загорелось здание Ростелекома

Санкт-Петербург, 19 октября. Утром на Синопской набережной, 14 в здании Ростелекома произошел пожар. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, огонь охватил площадь в 50 квадратных метров, всех сотрудников и посетителей эвакуировали.

Сообщение о пожаре на Синопской набережной поступило в экстренные службы в 10.15 утра. Возгорание началось в пятиэтажном административном здании на четвертом этаже.

К ликвидации огня привлекли 10 единиц техники и 50 спасателей, отметили в ГУ МЧС России по Петербургу. Пострадавших при пожаре нет.