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В Петербурге загорелось здание Ростелекома

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В Петербурге загорелось здание Ростелекома

Санкт-Петербург, 19 октября. Утром на Синопской набережной, 14 в здании Ростелекома произошел пожар. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, огонь охватил площадь в 50 квадратных метров, всех сотрудников и посетителей эвакуировали.

Сообщение о пожаре на Синопской набережной поступило в экстренные службы в 10.15 утра. Возгорание началось в пятиэтажном административном здании на четвертом этаже.

В Петербурге загорелось здание Ростелекома

К ликвидации огня привлекли 10 единиц техники и 50 спасателей, отметили в ГУ МЧС России по Петербургу. Пострадавших при пожаре нет.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
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