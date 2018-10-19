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Неизвестный открыл стрельбу с балкона в Петербурге

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Неизвестный открыл стрельбу с балкона в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 октября. На 1-й Утиной улице в Петербурге слышны одиночные выстрелы, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Источник ФАН подтвердил факт стрельбы, которую слышали около 09.30 утра. Стрелявший находился на балконе дома № 32. На место ЧП выехали отряды полиции, машины экстренных служб. Территория оцеплена, сотрудники правоохранительных органов ищут стрелка.

Как сообщили в ГУ МВД России По Петербургу и Ленинградской области, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, он стрелял в воздух. Полицейские проникли в помещение квартиры и задержали стрелка. Проводятся разбирательства, в результате инцидента пострадавших нет.

Автор: Ирина Селезнева
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