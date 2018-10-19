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Тело неизвестного мужчины обнаружили на дороге в Ленобласти

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Тело неизвестного мужчины обнаружили на дороге в Ленобласти

Санкт-Петербург, 19 октября. Врач скорой помощи сообщил в полицию, что 18 октября на проезжей части во Всеволожском районе Ленинградской области был обнаружен труп. Об этом рассказал источник Федерального агентства новостей.

На дороге в деревне Оранжерейка накануне вечером нашли труп неизвестного мужчины. На место происшествия выехали сотрудники полиции. По данным правоохранительных органов, погибшему на вид 30-40 лет, рост 175 см, волосы русые короткие.

Мужчина был одет в черную куртку, коричневые замшевые кроссовки, серые джинсы, черную кофту. Проверяется система видеонаблюдения, личность погибшего устанавливают.

Автор: Ирина Селезнева
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