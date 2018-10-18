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Полиция нашла подозреваемого в жестоком убийстве, совершенном в Ленобласти 13 лет назад

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Полиция нашла подозреваемого в жестоком убийстве, совершенном в Ленобласти 13 лет назад

Санкт-Петербург, 18 октября. В Ставрополе задержан подозреваемый в убийстве четырех человек, совершенном более 13 лет назад. В августе 2005 года преступник расстрелял из автомата семью предпринимателя Дмитрия Зейналова — погибли сам бизнесмен, его жена и два ребенка.

По информации Федерального агентства новостей, подозреваемого зовут Александр Зотов, ему 41 год. Выйти на его след полицейским помог заказчик того преступления, который решил взяться за старое и чужими руками избавиться от племянницы. В роли «киллера» на этот раз выступил оперативник, получивший от Александра Тютина 600 тысяч рублей.

Когда решивший избавиться от собственной племянницы мужчина осознал, что попался, он рассказал об убийстве Зейналова, в частности, назвав имя Зотова. Оказалось, киллер уже судим и живет в Ставрополе, теперь его, как и заказчика убийств, может ожидать длительное лишение свободы.    

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
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