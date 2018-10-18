Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Водитель легковушки скончался в ДТП с грузовиком в Ленобласти

346
0 Оставить комментарий

Водитель легковушки скончался в ДТП с грузовиком в Ленобласти

Санкт-Петербург, 18 октября. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Тосненском районе Ленинградской области: столкнулись две отечественные машины.

Как стало известно ФАН, авария случилась в четверг, 18 октября, около 15.40 на 40 километре автодороги Павлово — Луга: столкнулись ВАЗ и КамАЗ.

Водитель легкового автомобиля получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства аварии, передает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое