Водитель легковушки скончался в ДТП с грузовиком в Ленобласти

Санкт-Петербург, 18 октября. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Тосненском районе Ленинградской области: столкнулись две отечественные машины.

Как стало известно ФАН, авария случилась в четверг, 18 октября, около 15.40 на 40 километре автодороги Павлово — Луга: столкнулись ВАЗ и КамАЗ.

Водитель легкового автомобиля получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства аварии, передает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.