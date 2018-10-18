Петербуржцы приносят цветы в память о жертвах трагедии в Керчи

Санкт-Петербург, 18 октября. Жители и гости Петербурга оставляют записи в книге соболезнований и приносят цветы в память о погибших в Керчи. Видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

Горожане приходят в Санкт-Петербургский дом национальностей, расположенный на улице Моховой, где оставляют записи в книге скорби и приносят цветы в память о погибших при взрыве и стрельбе в политехническом колледже в Керчи.

К настоящему моменту известно о 21 жертве и более 50 пострадавших. Студент колледжа в среду, 17 октября, около полудня пронес в здание колледжа самодельную бомбу, начиненную металлическими деталями и расстрелял учеников и преподавателей. Бомба взорвалась в столовой. В Крыму объявлен трехдневный траур.