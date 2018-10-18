Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Беглов наградил петербургских спортсменов

30
0 Оставить комментарий

Беглов наградил петербургских спортсменов

Санкт-Петербург, 18 октября. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил спортсменов, передает пресс-служба главы города.

Торжественная церемония награждения началась с минуты молчания в память о погибших при взрыве и стрельбе в политехническом колледже в Керчи.

Благодарственные письма получили боксеры, картингисты, спортсмены, занимающиеся греблей на каноэ и байдарках, синхронным катанием на коньках и фехтованием.

«Вы достигли больших вершин в спорте, достойно защитили честь Санкт-Петербурга и России. Таких результатов могут достигнуть только люди с длинной волей», — отметил Беглов, заявив о том, что в настоящее время решается вопрос о проведении ежегодного спортивного форума в Петербурге.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое