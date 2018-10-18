Беглов наградил петербургских спортсменов

Санкт-Петербург, 18 октября. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил спортсменов, передает пресс-служба главы города.

Торжественная церемония награждения началась с минуты молчания в память о погибших при взрыве и стрельбе в политехническом колледже в Керчи.

Благодарственные письма получили боксеры, картингисты, спортсмены, занимающиеся греблей на каноэ и байдарках, синхронным катанием на коньках и фехтованием.