Беглов наградил петербургских спортсменов
0 Оставить комментарий
Санкт-Петербург, 18 октября. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил спортсменов, передает пресс-служба главы города.
Торжественная церемония награждения началась с минуты молчания в память о погибших при взрыве и стрельбе в политехническом колледже в Керчи.
Благодарственные письма получили боксеры, картингисты, спортсмены, занимающиеся греблей на каноэ и байдарках, синхронным катанием на коньках и фехтованием.
«Вы достигли больших вершин в спорте, достойно защитили честь Санкт-Петербурга и России. Таких результатов могут достигнуть только люди с длинной волей», — отметил Беглов, заявив о том, что в настоящее время решается вопрос о проведении ежегодного спортивного форума в Петербурге.