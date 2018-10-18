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Улицу Бурцева в Петербурге затопило кипятком

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Улицу Бурцева в Петербурге затопило кипятком

Санкт-Петербург, 18 октября. Серьезная коммунальная авария произошла в Кировском районе Санкт-Петербурга: кипятком затопило улицу, повреждения получили припаркованные на участке машины.

Как сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в четверг, 18 октября, около 13.15 случилась авария на теплосети: припаркованные на улице Бурцева недалеко от проспекта Маршала Блюхера машины тонут в кипятке.

К настоящему моменту информации о пострадавших не поступало. Место огородили, специалисты в ближайшее время начнут ремонтные работы.

Автор: Алексей Громов
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