Улицу Бурцева в Петербурге затопило кипятком

Санкт-Петербург, 18 октября. Серьезная коммунальная авария произошла в Кировском районе Санкт-Петербурга: кипятком затопило улицу, повреждения получили припаркованные на участке машины.

Как сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в четверг, 18 октября, около 13.15 случилась авария на теплосети: припаркованные на улице Бурцева недалеко от проспекта Маршала Блюхера машины тонут в кипятке.

К настоящему моменту информации о пострадавших не поступало. Место огородили, специалисты в ближайшее время начнут ремонтные работы.