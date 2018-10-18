Ленобласть развивает сотрудничество с Германией по поставкам угля и газа

Санкт-Петербург, 18 октября. Ленинградская область планирует сотрудничать с Германией в области поставок угля, передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

Данный вопрос обсудили с немецким партнерами из региона Мекленбур–Передняя Померания в рамках визита большой делегации из Ленобласти во главе с Александром Дрозденко.

«… мы планируем создать и «угольный поток» после появления новых мощностей в порту Приморск», — заявил Дрозденко.

Планируется, что газ, уголь и товары из Азии пойдут через терминалы и порты Ленинградской области в Европу. Такой маршрут сократит срок доставки и сэкономить деньги.