Шестилетний петербуржец победил на городском первенстве по мотокроссу

Санкт-Петербург, 18 октября. Шестилетний ребенок стал победителем первенства Санкт-Петербурга и Ленобласти по мотокроссу.

Соревнования прошили в поселке Стеклянный, в них приняли участие спортсмены из самых разных возрастных групп. Отметим, чемпионаты России по мотоспорту проводятся с 1920 года.

В одной из категорий победу одержал Аарон Дмитриев — шестилетний мальчик, который занимается данным видом спорта с самых юных лет, а выступает за команду с четырехлетнего возраста. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказал мастер спорта международного класса по мотоспорту и руководителем мотошколы «Ssmx» Геннадий Севостьянов, тренер мальчика.

«Если мы будем продолжать идти в таком ключе, то обязательно выйдем на международную арену! Уже скоро хотим попробовать себя на европейском уровне», — отметил Севостьянов.

Также он рассказал о секретах успеха в данном виде спорта: необходима не только практика, но и теория.