Шестилетний петербуржец победил на городском первенстве по мотокроссу
Санкт-Петербург, 18 октября. Шестилетний ребенок стал победителем первенства Санкт-Петербурга и Ленобласти по мотокроссу.
Соревнования прошили в поселке Стеклянный, в них приняли участие спортсмены из самых разных возрастных групп. Отметим, чемпионаты России по мотоспорту проводятся с 1920 года.
В одной из категорий победу одержал Аарон Дмитриев — шестилетний мальчик, который занимается данным видом спорта с самых юных лет, а выступает за команду с четырехлетнего возраста. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказал мастер спорта международного класса по мотоспорту и руководителем мотошколы «Ssmx» Геннадий Севостьянов, тренер мальчика.
«Если мы будем продолжать идти в таком ключе, то обязательно выйдем на международную арену! Уже скоро хотим попробовать себя на европейском уровне», — отметил Севостьянов.
Также он рассказал о секретах успеха в данном виде спорта: необходима не только практика, но и теория.
«Всегда выигрывает не талант, а трудяга. Вот, например, известный советский мотогонщик и трехкратный чемпион мира в мотокроссе Геннадий Анатольевич Моисеев не был особенно одаренным. Но зато он был ужасно трудолюбивым», — поделился Севостьянов.