Тело подростка нашли в Красносельском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 18 октября. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах гибели подростка в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Тело несовершеннолетнего подростка обнаружили в Красносельском районе местные жители. Признаков насилия нет. На место после получения сообщения о найденном трупе незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время специалисты выясняют точную причину гибели подростка. Его личность установили, правоохранители разбираются во всех обстоятельствах случившегося и восстанавливают картину произошедшего.