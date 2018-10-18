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Тело подростка нашли в Красносельском районе Петербурга

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Тело подростка нашли в Красносельском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 18 октября. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах гибели подростка в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Тело несовершеннолетнего подростка обнаружили в Красносельском районе местные жители. Признаков насилия нет. На место после получения сообщения о найденном трупе незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время специалисты выясняют точную причину гибели подростка. Его личность установили, правоохранители разбираются во всех обстоятельствах случившегося и восстанавливают картину произошедшего.

Автор: Алексей Громов
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