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Водитель погиб в массовой аварии на Московском шоссе под Петербургом

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Водитель погиб в массовой аварии на Московском шоссе под Петербургом

Санкт-Петербург, 18 октября. Страшное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей случилось на Московском шоссе в Петербурге, погиб один человек.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, две иномарки столкнулись почти на пустой трассе, после чего водители решили выяснить самостоятельно виновника аварии и вышли на проезжую часть, в итоге – третья машина влетела в участников первого ДТП.

Один из водителей, вышедших из салона авто, получил смертельные травмы и скончался. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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