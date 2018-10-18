Лысый труп с бородой и в шарфе нашли за спорткомплексом «Зенит» в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 октября. Сидящий труп лысого мужчины обнаружили за спорткомплексом «Зенит» в Санкт-Петербурге.

Сообщение об этом поступило от жительницы города в среду, 17 октября, около 08.40. На улице Бутлерова, 9, за спорткомплексом «Зенит» на тропинке в лесном массиве был обнаружен облокотившийся на упавшее дерево труп мужчины.

Ему на вид около 35 лет, рост составляет — около 180 сантиметров. Мужчина лысый и с бородой. На нем черные кроссовки, синие носки, темно бордовые джинсы, красный свитер и красно-синий шарф.