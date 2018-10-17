Подросток в Петербурге получил серьезное ранение, упав с забора на штык

Санкт-Петербург, 17 октября. В районе станции метро «Черная речка» в Приморском районе Санкт-Петербурга четырнадцатилетний подросток получил серьезное ранение, упав с забора на штык. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По данным корреспондента Федерального агентства новостей, пострадавшего зовут Даниил Я., ему 14 лет. Он был госпитализирован во Вторую детскую больницу, расположенную на Васильевском острове.

Как сообщают очевидцы, подросток слезал с башни около станции метро и упал с забора на штык, серьезно поранив ногу. Первую помощь ему оказали прохожие, а также сотрудники мобильного пункта прививок против гриппа. До приезда скорой ребенку наложили повязку на ногу, а затем отдали

По информации свидетелей события, ребенок слезал с башни и упал с забора прямо на штык. Ему начали помогать прохожие. Рядом стоял фургон, в котором делают прививки против гриппа. Там подростку оказали первую помощь и перевязали кровоточащую рану на ноге, после чего его передали на попечение прибывшей скорой помощи.