Книгу соболезнований в связи с трагедией в Керчи открыли в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 октября. Книгу с соболезнованиями родственникам и близким погибшим при взрыве в колледже Керчи открыли в Санкт-Петербурге, пишут «Невские новости».

В течение трех дней в период с 10.00 до 20.00 в петербургском Доме национальностей можно будет оставить запись в открытой книге с соболезнованиями. После чего ее отправят в Правительство города Керчь.

Напомним, сегодня в политехническом колледже произошел мощный взрыв. К настоящему моменту известно о 18 погибших и 52 пострадавших. Подозреваемым в совершении преступления является студент колледжа, его обнаружили застреленным.