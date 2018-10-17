Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Книгу соболезнований в связи с трагедией в Керчи открыли в Петербурге

192
0 Оставить комментарий

Книгу соболезнований в связи с трагедией в Керчи открыли в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 октября. Книгу с соболезнованиями родственникам и близким погибшим при взрыве в колледже Керчи открыли в Санкт-Петербурге, пишут «Невские новости».

В течение трех дней в период с 10.00 до 20.00 в петербургском Доме национальностей можно будет оставить запись в открытой книге с соболезнованиями. После чего ее отправят в Правительство города Керчь.

Напомним, сегодня в политехническом колледже произошел мощный взрыв. К настоящему моменту известно о 18 погибших и 52 пострадавших. Подозреваемым в совершении преступления является студент колледжа, его обнаружили застреленным.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое