Женщина-«паук» сбежала от спасателей по стене дома в Петербурге: опубликовано видео

Санкт-Петербург, 17 октября. Необычное происшествие наблюдали на Гастелло в Санкт-Петербурге: женщина спустилась с седьмого этажа на пятый, пытаясь убежать от спасателей.

Инцидент произошел на Гастелло, 28: женщина вышла на балкон седьмого этажа и в течение часа выкидывала на улицу вещи с криками «подкинули». На место незамедлительно прибыли спецслужбы. После чего женщина спустилась на балкон пятого этажа, при этом разбив окна соседей. На шестом этаже она подкрепилась найденным на балконе пивом и обрезала себе волосы.

Известно, что у женщины проблемы с психикой, она живет с дедушкой и бабушкой. Однако история закончилась хорошо, ее все-таки уговорили вернуться обратно в квартиру.