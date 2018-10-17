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Женщина-«паук» сбежала от спасателей по стене дома в Петербурге: опубликовано видео

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Женщина-«паук» сбежала от спасателей по стене дома в Петербурге: опубликовано видео

Санкт-Петербург, 17 октября. Необычное происшествие наблюдали на Гастелло в Санкт-Петербурге: женщина спустилась с седьмого этажа на пятый, пытаясь убежать от спасателей.

Инцидент произошел на Гастелло, 28: женщина вышла на балкон седьмого этажа и в течение часа выкидывала на улицу вещи с криками «подкинули». На место незамедлительно прибыли спецслужбы. После чего женщина спустилась на балкон пятого этажа, при этом разбив окна соседей. На шестом этаже она подкрепилась найденным на балконе пивом и обрезала себе волосы.

Известно, что у женщины проблемы с психикой, она живет с дедушкой и бабушкой. Однако история закончилась хорошо, ее все-таки уговорили вернуться обратно в квартиру.

Автор: Алексей Громов
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