Беглов предложил изменить закон о митингах в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 октября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов считает, что необходимо внести изменения в закон о митингах и шествиях​​​.

Соответствующее заявление он сделал в рамках 27-го выездного заседания совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Беглов отметил, что общественный контроль представляет собой «один из самых эффективных инструментов противодействия коррупции», поэтому необходимо внести изменения в городской закон о митингах и шествиях​​​. Правила должны соблюдаться и со стороны государственной власти, и общественных политических организаций.