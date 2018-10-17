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Беглов предложил изменить закон о митингах в Петербурге

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Беглов предложил изменить закон о митингах в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 октября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов считает, что необходимо внести изменения в закон о митингах и шествиях​​​.

Соответствующее заявление он сделал в рамках 27-го выездного заседания совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Беглов отметил, что общественный контроль представляет собой «один из самых эффективных инструментов противодействия коррупции», поэтому необходимо внести изменения в городской закон о митингах и шествиях​​​. Правила должны соблюдаться и со стороны государственной власти, и общественных политических организаций.

«… чтобы внести порядок, чтобы не было ни с той, ни с другой стороны нарушений», — поделился Беглов, отметив, что важно договориться о правилах проведения митингов.

Автор: Ксения Пудовкина
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