Власти Петербурга разрешили ввести в эксплуатацию небоскреб «Лахта центр»

Санкт-Петербург, 17 октября. Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга дала добро на ввод в эксплуатацию небоскреба «Лахта центр». Об этом сообщает пресс-служба комплекса, отмечая, что данный небоскреб является самым высоким зданием Европы.

«Шестнадцатого октября АО «МФК Лахта центр» получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Соответствующий документ официально опубликован Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга», ― сообщили в пресс-службе комплекса.

Отмечается, что открытие небоскреба состоится во второй половине следующего года. В настоящее время в комплексе идет подготовка деловых и общественных пространств операторами и арендаторами, в частности – завершение отделки, обустройство помещений, а также установка оборудования и работы по благоустройству. Кроме того, к моменту открытия будет подготовлен самый высокий в мире панорамный ресторан на высоте 315 метров, а также обзорная площадка на высоте 360 метров, пишет «Газета.ру».