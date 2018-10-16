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Раскрыта тайна лестницы на «Площади Восстания» в Петербурге

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Раскрыта тайна лестницы на «Площади Восстания» в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 октября. Руководство метрополитена Петербурга объяснило, почему на выходе из здания станции метро «Площадь Восстания» нет лестницы, а на входе — есть.

Невский проспект проходит под небольшим углом, поэтому соседствующая улица Восстания и площадь находятся на разных высотах. Строителям было проще поставить лестницу со стороны улицы Восстания, чтобы не усложнять аритектуру вестибюля.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об обрушении фасада на Набережной канала Грибоедова.

Автор: Ирина Селезнева
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