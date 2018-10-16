Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

В Петербурге разыскивают иранца, который не звонит маме

33
0 Оставить комментарий

В Петербурге разыскивают иранца, который не звонит маме

Санкт-Петербург, 16 октября. В отдел полиции по Калининскому району Петербурга поступило сообщение о том, что гражданин Ирана, находящийся в Северной столице, не выходит на связь с матерью из Ирана. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

В полицию обратилась петербурженка по просьбе консула Ирана Ибрахимазадэ Хосро. С 8 октября иностранец не отвечает на звонки матери. Женщина, живущая в Иране, переживает за сына.

Ранее ФАН сообщал, что школьница попросила прощения у родителей и сбежала из дома в Петербурге.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое