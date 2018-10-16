В Петербурге разыскивают иранца, который не звонит маме

Санкт-Петербург, 16 октября. В отдел полиции по Калининскому району Петербурга поступило сообщение о том, что гражданин Ирана, находящийся в Северной столице, не выходит на связь с матерью из Ирана. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

В полицию обратилась петербурженка по просьбе консула Ирана Ибрахимазадэ Хосро. С 8 октября иностранец не отвечает на звонки матери. Женщина, живущая в Иране, переживает за сына.

Ранее ФАН сообщал, что школьница попросила прощения у родителей и сбежала из дома в Петербурге.