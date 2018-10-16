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Три школьника госпитализированы в Петербурге после отравления ртутью

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Три школьника госпитализированы в Петербурге после отравления ртутью

Санкт-Петербург, 16 октября. В правоохранительные органы 15 октября сообщили из детской больницы о поступлении двух учеников 4-го класса с отравлением парами ртути. Об этом рассказал источник Федерального агентства новостей.

Вечером того же дня в больницу с отравлением тяжелым металлом поступил еще один школьник. По словам пострадавших, 28 сентября во двор школны одноклассник принес ртуть.

Три мальчика были госпитализированы в состоянии средней тяжести, им оказали необходимую помощь. Полиция проверяет обстоятельства инцидента.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
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