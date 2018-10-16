Школьница попросила прощения у родителей и сбежала из дома в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 октября. Петербургская школьница попросила прощения у родителей, что родилась на свет, и сбежала из дома, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Мать сбежавшей 14-летней девочки рассказала полиции, что дочь пропала между 14 и 15 октября. Девочка учится в восьмом классе, ранее из дома не уходила. При себе имела сумку с сезонными вещами и около 8 тысяч рублей наличными.

На вид пропавшей 14 лет, рост около 160-174 см, среднего телосложения, европейский тип лица, волосы русые, карие глаза. Школьница оставила родителям записку: «Простите, что я у вас появилась». Перед ее уходом из дома в семье произошла ссора.