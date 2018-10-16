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В Ленобласти мать пятерых детей ушла праздновать день рождения и не вернулась

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В Ленобласти мать пятерых детей ушла праздновать день рождения и не вернулась

Санкт-Петербург, 16 октября. Мать пятерых детей ушла отмечать 30-летие и пропала без вести в Ленинградской области.

По данным Федерального агентства новостей, жительница Ленобласти Елена Х. 1970 года рождения обратилась в полицию с заявлением о том, что ее дочь Анна Г. 1988 года рождения ушла из дома 12 октября и до сих пр не вернулась. Как отметила женщина, ее дочь ведет аморальный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками, а также неоднократно оставляет детей без присмотра.

Она добавила, что девушка не первый раз уходит из дома в неизвестном направлении.

В настоящее время девушку разыскивает полиция.

Автор: Алексей Громов
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