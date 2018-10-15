Шесть автомобилей столкнулись на трассе в Петербурге: опубликовано видео

Санкт-Петербург, 15 октября. На Витебском проспекте в Петербурге произошло массовое ДТП, столкнулись шесть автомобилей, видео появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Вечером 15 октября в Петербурге произошла массовая авария. Из-за ДТП на Витебском проспекте образовалась пробка. По словам очевидца, серьезные повреждения получили автомобили Lada X-Ray, Hyundai Solaris.

В одной из машин находился ребенок без специального кресла, никто из участников ДТП не пострадал.