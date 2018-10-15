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Петербуржцы предложили назвать аэропорт «Пулково» в честь Петра I или Пушкина

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Петербуржцы предложили назвать аэропорт «Пулково» в честь Петра I или Пушкина

Санкт-Петербург, 15 октября. В конкурсе «Великие имена России» для аэропорта «Пулково» лидируют Петр I, Александр Пушкин, Михаил Ломоносов и Федор Достоевский.

В общественной палате Петербурга рассказали, что с начала конкурса прооголосовали несколько сотен жителей Северной столицы России. Больше всего голосов набрали основатель города, писатели Пушкин и Достоевский, ученый Лоносов, композитор Чайковский, защитник Руси Александр Невский.

В палате отметили, что со следующей недели волонтеры смогут принимать результаты голосования в аэропорту, вокзалах, общественных местах. Для этого к проекту привлекут около 500 добровольцев.

К проекту могут привлечь комитеты по туризму и образованию Петербурга. Напомним, что для 45 российских аэропортов путем голосования выберут новые имена.

Автор: Ирина Селезнева
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