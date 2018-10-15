Годовалый ребенок опрокинул турку с кофе и получил сильные ожоги в Колпино

Санкт-Петербург, 15 октября. В детскую городскую больницу в Колпино 14 октября поступил годовалый ребенок, который по недосмотру родителей опрокинул на себя турку с горячим кофе, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел около 12.30, из дома по улице Анисимова госпитализировали ребенка с термическим ожогом правой кисти, предплечья, плеча, груди и правого бедра. Мальчик 2017 года рождения находится в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы проверяют обстоятельства происшествия. Ранее в Петербурге трехлетний ребенок по недосмотру родителей отравился средством от тараканов.