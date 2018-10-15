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Злоумышленники избили таксиста и угнали его авто в Ленобласти

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Злоумышленники избили таксиста и угнали его авто в Ленобласти

Санкт-Петербург, 15 октября. Неизвестные злоумышленники избили таксиста во Всеволожском районе Ленинградской области и угнали его автомобиль.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 14 октября. Гражданин Узбекистана, работающий в такси «Народное», обратился к сотрудникам правоохранительных органов с сообщением о том, что около 3.20 по московскому времени в поселке Хапо-Ое двое незнакомых ему пассажиров, которых он довозил до места назначения, напали на него, избили и угнали автомобиль Hyundai Elantra.

Злоумышленники скрылись с места преступления. Таксист впоследствии обнаружил лежащее в кювете авто, оно было перевернуто на крышу. Полиция провела оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых был задержан один из пассажиров.

Машину эвакуировали на территорию УМВД Всеволожского района Ленобласти для проведения экспертизы. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно о другом инциденте с такси в Ленобласти. В субботу, 13 октября, в Кудрово таксист после отказа пассажира платить за проезд нанес ему несколько ударов, а затем вынул из карманов оружие и кошелек.

Автор: Екатерина Кухарева
© 2018 Федеральное агентство новостей
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