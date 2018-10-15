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Иностранец в Петербурге изнасиловал и ранил пятиклассницу

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Иностранец в Петербурге изнасиловал и ранил пятиклассницу

Санкт-Петербург, 15 октября. Иностранец изнасиловал и ранил пятиклассницу в Выборгском районе Петербурга, сообщают источники ФАН.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, инцидент произошел в воскресенье, 14 октября. Около 13.05 неработающий иностранец 1975 года рождения напал на улице Староорловской на девочку 2006 года рождения. Он изнасиловал ученицу пятого класса.

Ребенка с ушибом, подкожным кровотечением левого предплечья осмотрели медики. Они оказали ей помощь и отпустили домой в удовлетворительном состоянии. В полиции выяснили, что мужчина приехал из Узбекистана. Ранее он не был судим.

Подозреваемый был задержан полицией. Возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает подробности преступления.

Иностранец в Петербурге изнасиловал и ранил пятиклассницу

Автор: Алия Садыкова
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