Стало известно о пострадавших во время драки у входа в петербургский паб

Санкт-Петербург, 15 октября. В Петербурге мужчина получил тяжелые травмы из-за драки у входа в Ирландский паб на улице Рубинштейна, передает источник ФАН.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, инцидент произошел в воскресенье, 14 октября. Около 3.00 из Мариининской больницы поступила телефонограмма о том, что ночью к ним поступил пациент 1974 года рождения в тяжелом состоянии.

У него зафиксировали колото-резаные раны правового бедра. Мужчина находился в алкогольном опьянении. Сейчас потерпевшего опрашивать нельзя. Полиция устанавливает обстоятельства ранения. На месте преступления изъяли жестяную банку из-под пива, следы обуви, биоматериалы.

Ранее сообщалось, что у паба в Петербурге произошла драка. На фотографиях, присланных в редакцию ФАН, были видны большие лужи крови на тротуаре.