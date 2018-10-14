Мотоциклист пострадал при столкновении с иномаркой в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 октября. Страшная авария с участие мотоциклиста и иномарки произошла на Бухарестской улице в Петербурге.

Как пишут «Невские новости» со ссылкой на данные, полученные в ГИБДД, 31-летний мужчина за рулем Hyundai Solaris допустил столкновение с двигающимся рядом с ним мотоциклистом, после чего он врезался в заграждение.

Врачи диагностировали у 27-летнего молодого человека, управлявшего мотоциклом, серьезные травмы, его состояние оценивается как тяжелое.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства серьезного дорожно-транспортного происшествия.