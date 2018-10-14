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Петербуржцев предупредили о сильном тумане

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Петербуржцев предупредили о сильном тумане

Санкт-Петербург, 14 октября. Жителей и гостей города на Неве предупреждают о том, что новая рабочая неделя начнется с туманов.

В ночь на понедельник, 15 октября, и в первой половине дня ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров. Соответствующую информацию передает пресс-служба МЧС России по Петербургу.

Завтра столбик термометра поднимется до 16 градусов плюсом в переделах города, а в Ленобласти температура не превысит восьми градусов тепла. Также синоптики прогнозируют ветер переменных направлений, скорость которого составит до пяти метров в секунду.

Автор: Алексей Громов
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