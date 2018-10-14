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Петербуржец расстрелял школьника из-за громкой музыки во дворе

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Петербуржец расстрелял школьника из-за громкой музыки во дворе

Санкт-Петербург, 14 октября. Мужчина несколько раз выстрелили из травматического оружия в подростка, который в компании молодых людей слушал музыку под окном жилого дома в Санкт-Петербурге, пишут «Невские новости».

В субботу, 13 октября, около 23.00 компания подростков отдыхала и слушала музыку у окна жилого дома. К ним подошли двое мужчин, которые сделали замечание ребятам, после чего ушли.

Спустя час к группе подростков вернулись мужчины, один из которых достал травматическое оружие и выстрелил в одного из молодых людей семь раз. Подростка незамедлительно доставили в медицинское учреждение, на данный момент его жизни ничто не угрожает.

Сотрудники полиции разбираются во всех обстоятельствах случившегося.

Автор: Алексей Громов
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