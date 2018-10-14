Автоугонщик с ножом напал на полицейского в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 октября. Сотрудники правоохранительных органов применили табельное оружие против угонщика автомобиля с ножом. Соответствующую информацию передает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что сотрудники патрульно-постовой службы пытались задержать угонщика на автомобиле. Он завернул в тупик на улице Калинина, после чего вышел из салона машины и начал угрожать стражам порядка ножом. В ответ на это сотрудник правоохранительных органов совершил два выстрела: один — в воздух, а второй — в сторону злоумышленника.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям «Кража» и «Применение насилия в отношении представителя власти».