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Автоугонщик с ножом напал на полицейского в Петербурге

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Автоугонщик с ножом напал на полицейского в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 октября. Сотрудники правоохранительных органов применили табельное оружие против угонщика автомобиля с ножом. Соответствующую информацию передает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что сотрудники патрульно-постовой службы пытались задержать угонщика на автомобиле. Он завернул в тупик на улице Калинина, после чего вышел из салона машины и начал угрожать стражам порядка ножом. В ответ на это сотрудник правоохранительных органов совершил два выстрела: один — в воздух, а второй — в сторону злоумышленника.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям «Кража» и  «Применение насилия в отношении представителя власти».

Автор: Алексей Громов
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