Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Около 2 тысяч человек эвакуировали из ТЦ «Радуга» в Московском районе

43
0 Оставить комментарий

Около 2 тысяч человек эвакуировали из ТЦ «Радуга» в Московском районе

Санкт-Петербург, 13 октября. В Московском районе Петербурга эвакуировали ТЦ «Радуга». Объявление о необходимости покинуть торговый центр прозвучало около восьми вечера. 

На парковке у ТЦ образовались пробки, а на место прибыло большое количество пожарных машин. В распоряжении Федерального агенства новостей оказалось видео, снятое очевидцем около «Радуги».

На кадрах видно, как посетители массово, но без паники покидают здание ТЦ. На улице при этом уже стоят машины скорой помощи и МЧС. Согласно объявлению эвакуацию провели по «техническим причинам», в толпе, впрочем, предположили, что «Радугу» мог «заминировать» телефонный террорист.

Многих сотрудников ТЦ отпустили домой, посетители также постепенно расходятся.      

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое