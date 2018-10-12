Случайного прохожего избили у торгового центра в Колпино

Санкт-Петербург, 12 октября. В Колпино на Пролетарской улице произошло нападение на прохожего, неизвестные избили молодого человека, он получил сотрясение головного мозга.

Инцидент произошел в ночь на 12 октября в Ленобласти. Трое мужчин у торгового центра набросились на случайного прохожего. Прибывшая на место ЧП полиция обнаружила пострадавшего с разбитой головой.

Мужчину госпитализировали в одну из местных больниц, где медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Виновников инцидента быстро вычислили сотрудники полиции, проводится проверка.