Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Случайного прохожего избили у торгового центра в Колпино

69
0 Оставить комментарий

Случайного прохожего избили у торгового центра в Колпино

Санкт-Петербург, 12 октября. В Колпино на Пролетарской улице произошло нападение на прохожего, неизвестные избили молодого человека, он получил сотрясение головного мозга.

Инцидент произошел в ночь на 12 октября в Ленобласти. Трое мужчин у торгового центра набросились на случайного прохожего. Прибывшая на место ЧП полиция обнаружила пострадавшего с разбитой головой.

Мужчину госпитализировали в одну из местных больниц, где медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Виновников инцидента быстро вычислили сотрудники полиции, проводится проверка.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое