Самолет компании «Победа» совершил первый прямой рейс из Петербурга в Лондон

Санкт-Петербург, 12 октября. Российский лоукостер «Победа» запустил прямые рейсы из Петербурга в Лондон, говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Самолет «Победы» будет летать из «Пулково» в британский аэропорт «Станстед» четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Сегодня лайнер компании совершил первый перелет в столицу Британии.

Загруженность рейса составила 84%, перевозки осуществляет Boeing 737-800. Напомним, что «Победа» является дочерней компанией «Аэрофлота», базируется в московском аэропорту «Внуково».