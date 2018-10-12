В Петербурге мигранта приговорили к колонии за желание вступить в ряды ИГ

Санкт-Петербург, 12 октября. Суд в Петербурге приговорил мигранта к 3,5 годам колонии строгого режима за сочувствие к террористам, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Гражданин Узбекистана неоднократно просматривал ролики запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ1, а также планировал вступить в ее ряды.

Обвиняемый был ранее несколько раз судим, в том числе за убийство человека. Суд отправил в его в колонию на 3,5 года. Минюст признал его пребывание в России нежелательным до 2025 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.